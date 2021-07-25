Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bölge için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik bölgesinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı aktarıldı, öğle saatlerinde ise Eskişehir'in doğu ilçeleri dışında bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edildiği bildirildi. Eskişehir’in ilçelerinde hava sıcaklığının 23 ile 34 derece arasında değişeceği, kent merkezi ve ilçeler için ise parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile parçalı ve çok bulutlu tahminlerinde bulunuldu.

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