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Prof. Dr. Bilge aşılama konusunda uyardı: “Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilir” “mRNA aşıları, genetiği yani DNA’yı değiştiremezler” “Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın, aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin”

İHA

Prof. Dr. Bilge aşılama konusunda uyardı: “Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilir” “mRNA aşıları, genetiği yani DNA’yı değiştiremezler” “Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın, aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşılama çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, hiç aşı olmayanlar ve ikinci doz aşısını yaptırmayan vatandaşların vaka artışının temel nedeni olduğunu belirterek, “Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler” dedi.
Prof. Dr. Uğur Bilge, aşılama konusunda yaptığı basın açıklamasında aşıların genetiği değiştirmediğini, yalnızca bağışıklık yanıtı olacak bilgiyi taşıdığını ifade etti. Türkiye’deki aşılama çalışmalarında hiç aşılanmamış veya ikinci doz aşısını yaptırmamış kişilerin vaka artışlarının temel nedeni olduğunu aktaran Bilge, son aylarda ortaya çıkan “Delta Varyantı” konusuna da değindi. Tam aşılı kişilerin Delta varyantı ile karşılaşması durumunda ciddi hastalığa karşı korunduğunu belirten Bilge, aşılanmayan kişilerin yeni varyant oluşumuna sebep olabileceğine dikkat çekti.

“Aşılama, doğal bağışıklıktan daha etkili olabilmektedir”
Aşılamanın doğal bağışıklıktan daha etkili olabildiğini aktaran Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşıların içindeki tüm maddelerin güvenli olduğunu vurguladı. Aşıların genetiği değiştirmediğini belirten Bilge, “Aşılama, bir virüsü ortadan kaldırmak için daha yavaş ama çok daha güvenilir bir yol sağlar. Aşıların bu etkinliği; 1980'de dünya çapında on yıllarca süren küresel aşılama çabalarından sonra ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile de gösterilmiştir. Aşılama, doğal bağışıklıktan daha etkili olabilmektedir. Aşılar içlerinde herhangi bir hayvansal ürün içermezler. mRNA aşıları, genetiği yani DNA’yı değiştiremezler, sadece bağışıklık yanıtı oluşturacak bilgiyi taşırlar. Aşılar; bağışıklık sistemini aktive ederek vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğretir. Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Aşının içindeki maddeler aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

“Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir”
Türkiye’de yaşanan korona virüs vakası artışlarının temel nedeni olarak aşı olmayan veya ikinci doz aşısını yaptırmayanlar olduğunun altını çizen Bilge, delta varyantı hakkında konuştu. Aşı olmayan kişilere çağrı yapan Bilge, “Hiç aşı olmayanlar ve ikinci doz aşısını yaptırmayanlar vaka artışının temel nedenidir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske, mesafe, hijyen kurallarına daha sıkı uymalıdırlar. Tam aşılı kişiler, Delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam etmektedirler. Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir” dedi.

“Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler”
Aşılanmamış kişilerin hastalığın yayılmasına neden olabildiklerini aktaran Bilge, “Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir ve aşılanmamış konaklar buna daha kolay izin verir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar” diye uyardı.

“Pandemiyi aşıyla yeneceğiz”
Covid19’la mücadelenin kurallarına uyulmazsa ve aşı yaptırılmazsa salgının düşünüldüğünden daha uzun ve daha ciddi devam edebileceğini belirten Prof. Dr. Bilge, şu sözleri kullandı:
“Bakanlığımızın açıklamalarına göre; yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakındır. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın, aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin. Pandemiyi aşıyla yeneceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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