Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyeda açarak hırsızlık yaptı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp girdiği apartmandaki 3 dairenin çelik kapısını açarak evlerden yaklaşık 2 bin TL çalan Hanife U. gözaltına alındı. Hanife U.´nun çelik kapıları 30 saniyede açıp dairelere girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi´nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., kızına gözcülük yaptırıp 3 daireden yaklaşık 2 bin TL çaldı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Hanife U. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu gittiği Bolu´dan yeniden Eskişehir´e geldiği belirlenen Hanife U. yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve `yakalama´ kararı çıkarılan Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli Hanife U.´nun dairelere girdiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.´nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp, 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açıp içeri girdiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-07-26 17:08:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.