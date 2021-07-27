Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) akademisyenleri bilim dünyasına sağladığı katkılara bir yenisini daha ekledi. ESOGÜ Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden alanlarında uzman akademisyenlerin çalışmalarıyla COVID19 küresel salgınının tıbbi ve sosyal niteliğini kapsamlı biçimde ele alan ‘Tüm Yönleriyle COVID19’ kitabı yayımlandı.

COVID19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana ESOGÜ Hastanesi sağlık çalışanları, salgına karşı hem sahada hem de laboratuvarlarda üstün bir gayret ve azimle mücadelelerini sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Tıp alanında harcanan bu çabaların yanı sıra elbette pandeminin getirdiği sosyal ve ekonomik mücadelenin de tanımlanması ve çözümlenmesi gerekmiştir. Tıp Fakültesi başta olmak üzere farklı disiplinlerden ESOGÜ öğretim üyeleri işte bu bilinç ve sorumlulukla ‘Tüm Yönleriyle COVID19’ kitabına katkı sağlamışlardır. ESOGÜ Yayınevi tarafından basılan kitapta COVID19 ve salgın sürecini; halk sağlığından göğüs hastalıklarına, çocuk hastalıklarından ruh sağlığına kadar tüm temel, klinik ve cerrahi tıp yaklaşımlarıyla ele alan incelemelerin yanı sıra sosyal ve iktisadi bakımdan değerlendiren çalışmalar da yer alıyor. Editörlüğünü ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Acar’ın yaptığı kitabın, COVID19 ile mücadelede görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere bilim dünyasına değerli katkılar sağlayacağı düşünülüyor" denildi.

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