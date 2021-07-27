Yürek sızlatan meyve israfı

Eskişehir’in park, cami bahçesi, cadde ve sokak kenarlarında bulunan ağaçların, alıcısı olmayan meyvelerinin israfı yürek sızlatıyor.

Yaz döneminde kent genelindeki kamusal alanlarda bulunan ağaçların olgunlaşan meyveleri yere düşüp hem israf, hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Belediyeye ait parklarla beraber bazı caminin bahçesinde, mahalle sokak kenarlarında yetişen erik, vişne, kiraz, elma, armut, dut gibi ağaçları yıllardır meyve veriyor. Ancak bu ağaçların bir sahibi olmadığı için meyveleri kimse tarafından toplanmıyor. Toplanmayan meyveler bir süre sonra dallardan koparak yere düşüyor. Onlarca meyvenin düşmesi sonucunda ağacın bulunduğu çevre ise kirleniyor. Birçok ihtiyaç sahiplerinin meyve yeme imkânının olmadığı halde sahipsiz ağaçların verdiği meyvelerin israfı ise yürek sızlatıyor. Bazı yerlerde vatandaşların bahçesinde yetiştirilen meyve ağaçlarının dalları yola kadar uzanıyor ve toplanmayan ve yere düşen meyveler çürüyüp yok oluyor. Bazı ağaçların meyveleri ise toplanmadığı için dallarında çürüdüğü de üzülerek gözlemleniyor.

Durumun farkında olan bazı vatandaşlar ise; ilgili belediye tarafından kendilerine ait park, cami ve yol kenarlarında bulunduğu meyvelerini, sezonun belli bir zamanda toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaşabileceği öneride bulunuyor.

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