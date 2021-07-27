Eskişehir Kahve Festivali için geri sayım başladı

Düzenlenen tanıtım toplantısıyla Espark’ın sponsorluğunda Eskişehir’de düzenlenecek olan 'Kahve Festivali' için geri sayım başladı.

Eskişehir’de bir otelde düzenlenen ve sektör paydaşı çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım toplantısıyla Eskişehir Kahve Festivali’nin etkinlik takvimini paylaşıldı. Geleneksel Türk kahvesinin öncüleri, mikro kavurucular, yeni nesil nitelikli kahve akımının bilinen en iyi temsilcileri, makine ve ekipman tedarikçileri ile kahve sektörünün profesyonelleri Eskişehir Kahve Festivali kapsamında Eskişehir’de ilk kez bir araya gelecek.

Eskişehir Kahve Festivali, yerel kahve dükkânlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta birçok markaya da ev sahipliği yapacak. “Gelenekten geleceğe” mottosuyla yaklaşık 80 sektörel markanın yer alacağı festival kapsamında; ücretsiz kahve tadımları, interaktif atölyeler, seminerler, barista şovları, sahne performansları ve konserler ile katılımcılar ağırlanacak. Türkiye’nin en büyük konsept festivallerinden biri olma hedefiyle yola çıkan Eskişehir Kahve Festivali, 282930 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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