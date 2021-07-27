Çocuklar doğa ile buluşmaya devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda, yeni dönem atölye çalışmaları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.



7 farklı atölye başlıyor

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda düzenlenecek yeni dönem atölyeleri, farklı yaş grupları ile gerçekleştirilecek. Masal Gecesi atölyesi 69 ve 912 yaş grubu için pazartesi günleri ve ebeveyn grubu için de çarşamba günleri saat 20.00’de olacak. Oyun Gecesi Atölyesi ise 915 yaş çocuklar için perşembe günleri saat 20.00’de düzenlenecek. Doğa dostu film gösterimlerinin yapılacağı Sinema Gecesi Atölyesi salı günleri saat 20.00’de 7 yaş üzeri katılımcılar ile gerçekleştirilecek. 9 yaş ve üzeri çocuklar kütüphaneden yararlanmak isteyen çocuklar için düzenlenen Kitap Günü Atölyesi de hafta içi her gün 17.0020.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Oyunlarla Geri Dönüşüm Atölyesi (612 yaş), Kompost Atölyesi (912 yaş) ve Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı Atölyesi (612 yaş) ise hafta içi her gün mesai saatleri içinde gerçekleştirilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 0 (222) 211 40 00 / 30813085 numaralı telefonlardan, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşılabiliyor.

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