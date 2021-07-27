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Eskişehirspor, kayyumdan döndü; divan kurulu üyesi Şimşek başkan seçildi

DHA

Eskişehirspor, kayyumdan döndü; divan kurulu üyesi Şimşek başkan seçildi


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehirspor´da haftalardır süren başkanlık krizi, divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek´in liste hazırlayıp başkanlığa aday olmasıyla çözüldü. Kayyum tehlikesinden dönen kulübe başkan seçilen Mehmet Şimşek, "Hep beraber Eskişehirspor´un diriliş hikayesini tüm dünyaya izletelim. Biz her yere düştüğümüzde bir avuç kumla ayağa kalkacağız. Büyüklerimizin emanetine hıyanet etmeyeceğiz ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Misli.com 2´nci Lig'e düşen Eskişehirspor´da seçimli olağanüstü genel kurulu, başkan adayı çıkmadığı için geçen 11 Haziran´da Divan Kurulu´na devredilerek kez ertelenmiş, 2 kez de ara vermişti. Kayyum tehlikesiyle karşı karşıya olan Eskişehirspor´un ara verilen olağanüstü genel kurulu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi´nde yapıldı. Haftalardır başkan adayı çıkmadığı için kulübe kayyum atanma tehlikesi yaşayan kulüpte divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, liste hazırlayıp yönetime talip olduğunu açıkladı. Olağanüstü genel kurulda divana adaylık başvuru yapan Mehmet Şimşek, kongre üyelerinin oylarıyla Eskişehirspor´un yeni başkanı seçildi.
Eskişehirspor´un diriliş hikayesini tüm dünyaya izletmek istediğini ifade ederek destek çağrısında bulunan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, "Biz tek gayesi büyüklerimizden aldığımız mirası daha da yukarıya taşımak olan, bu anlamda da tüm ülkeye nasıl taraftar olunacağını tekrar tekrar gösteren taraftarlarız. Hep beraber Eskişehirspor´un diriliş hikayesini tüm dünyaya izletelim. Biz her yere düştüğümüzde bir avuç kumla ayağa kalkacağız. Büyüklerimizin emanetine hıyanet etmeyeceğiz ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğiz" dedi.
YENİ BAŞKAN DHA´YA KONUŞTU
Kongre üyelerine yönetim listesinde yer alanları tanıtan Mehmet Şimşek, tebrikleri kabul ettikten sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunarak ilk hedeflerinin şehri kulüple barıştırmak olduğunu söyledi. Transfer tahtasını açmak gibi gündemleri olmadığını ifade eden Şimşek, "Şehrimiz kulübümüze küsmüş. Sebepleri aylardır zaten tartışılıyor. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi kulüple şehri barıştırmak. Kulüp kapanıyordu, arma gidiyordu. Biz buna izin verecek insanlar değiliz. Armamızın sevdasından koşuyoruz. Biz çalışkan insanlarız. Gece gündüz çalışıp belli bir yere kadar getirmeyi hedefliyoruz. Transfer tahtası gibi bir gündemimiz yok çünkü transfer tahtasını kimse açamıyor. Kimsenin neden açamadığı da belli. Kulüpler de yardım etmiyor, futbolcular da yardım etmiyor. Şehirde olanların bir oyun, bir tiyatro olduğunu zannediyorlar. Aslında değil. Biz çıkmasak kulüp kapanıyordu. Biz sahaya takımımızı süreceğiz, armamızı sevdamızı yaşatacağız" şeklinde konuştu.
KAPANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
56 yıllık bir tarihe sahip Eskişehirspor, yaklaşık 2 yıldır yaşadığı mali krizin ardından TFF 1´inci Lig'deki 5'inci sezonunda Misli.com 2´nci Lig'e düştü. Yaklaşık 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübün geçen 11 Haziran´da yapılan olağanüstü genel kurulu başkan adayı çıkmadığı için 1 kez ertelenirken, 2 kez de ara verildi. Bugünkü genel kurulda da başkan adayı çıkmasaydı, kulüp yönetimi kanun gereği kayyuma devredilecekti. Divan Kurulu üyesi Mehmet Şimşek´in başkan seçilmesiyle birlikte Eskişehirspor, kapanmanın eşiğinden döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Divan kurulu
-Kulüp delegeleri
-Yönetim kurulunun oylanması
-Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek konuşması
-Yönetim kurulu toplu fotoğraf
-Başkana mazbatasının verilmesi
-Mehmet Şimşek röp
-Genel görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-07-27 17:37:14

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