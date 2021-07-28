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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini aştı Devir yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 100'e yakın oranda arttı

İHA

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini aştı Devir yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 100'e yakın oranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan 2021 yılı Haziran Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini aşarken, devir sayısında ise büyük artış gerçekleşti.
Eskişehir’de Haziran ayında toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 278 artışla 303 bin 949 oldu. Aynı verilerine göre, Eskişehir’de 2021 yılı Haziran ayında 6 bin 914 otomobil, 117 minibüs, 33 otobüs, bin 502 kamyonet, 205 kamyon, 558 motosiklet, 244 traktör ve 13 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında 5 bin 275 olan araç devir sayısı, Haziran ayında 4 bin 311 artarak 9 bin 586'ya yükseldi.
Öte yandan, kent genelindeki motorlu kara taşıtlarının 177 bin 570’i otomobil, 3 bin 994’ü minibüs, 2 bin 672’si otobüs, 48 bin 233’ü kamyonet, 10 bin 832’si kamyon, 34 bin 796’si motosiklet, 25 bin 82’si traktör, 770’ı ise özel amaçlı taşıttan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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