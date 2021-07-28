Voleybolcular Yunus Emre’de ter döküyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen yeni dönem kursları sürüyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen voleybol eğitimlerine katılan çocuklar da sağlık ile spor yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen yeni dönem kurslar başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 716 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilen voleybol kursu da uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Kursa katılan 180 çocuk, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda, koronavirüs önlemleri de alınarak spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Kontenjanların sınırlı tutulduğu eğitimlerde, çalışma öncesi ve sonrasında ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca spor malzemeleri ile soyunma odaları da her ders sonunda dezenfekte ediliyor. Kurslara katılan vatandaşların HES uygulaması kodu da kontrol ediliyor. Eğitimlere katılan kursiyerler, sağlıklı bir ortamda spor yapmaktan dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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