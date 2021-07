Başkan Ataç şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Hayatınızın hemen her anında, sizlerin yanında ve destekçiniz olmaya gayret ediyoruz. Sadece önemli gün ve haftalarda değil, yılın 365 gününde bir ve beraberiz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme ve dernek üyeleri katıldı.

“Sizler bizim canımız, başımızın tacısınız”

Toplantıda bir konuşma yaparak şehit aileleri ve gazilere seslenen Başkan Ataç, “Sizler bizim canımız, başımızın tacısınız. Bugün burada sizlerle buluşmak büyük mutluluk kaynağı. Bizim Eskişehir’imiz; hukuka, demokrasiye inanan, dürüst ve namuslu insanların yaşadığı bir şehir. Bu da bizi parmakla gösterilen bir şehir haline getirdi. 20 yıllık emek var, 1999’dan bu yıllara hep beraber geldik. Sizlerin yüzünün gülmesi, bizleri çok memnun ediyor. Allah düzenimizi bozmasın, daha iyi işler yaparak daha güzel günlere ulaşalım” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç: Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek

Konuşmasına, şehitlerimiz için rahmet dileyerek devam eden Başkan Ataç, “Yine şehit haberleri aldık, içimiz yandı. İki şehidimiz var. Şehitlerimiz, toprağımızı vermemek için canlarını veriyorlar. Bu yüce fedakarlığı en iyi bilenler zaten siz şehit yakınları ve gazilerimizsiniz. Bizler de hayatınızın hemen her anında, sizlerin yanında ve destekçiniz olmaya gayret ediyoruz. Sadece önemli gün ve haftalarda değil, yılın 365 gününde bir ve beraberiz. Bu birliktelik yıllardır olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edecek. Tepebaşı Belediyesi’nin daima yanınızda olacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Sevgili Dernek Başkanımız ile iletişim halindeyiz, her durumda gerekeni yapmak üzere belediyemiz sizlerle” şeklinde konuştu.

“Bu birlikteliği başka yerde görmek zor”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de “Sık sık sizlerle buluşmamızı sağlayan, bizleri bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi desteğini sizlerden hiçbir zaman esirgemedi, derneğe katkılarını da biliyorum. Sevinç Başkanımız da uzun yıllardır dernek yönetiminde. Ben başka şehirlere de görev gereği gidiyorum. Bu birlikteliği, güzelliği başka yerlerde görmek zaman zaman çok zor olabiliyor. Bu birliktelik o yüzden çok anlamlı. Özellikle ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde. Yine şehitlerimiz var, sizler de bu acıyı derinden yaşadınız. Biz de istiyoruz ki artık şehit haberleri almayacağımız günler gelsin” diye konuştu.

“Ahmet Başkan her daim yanımızda”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme ise “Tüm derneğimiz adına her zaman ve her daim yanımızda gördüğümüz Başkanımız Ahmet Ataç’ımıza, Milletvekilimiz Jale Nur Süllü Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ne istediysek, Ahmet Başkanımız bizi asla geri çevirmedi. Bunu da her platformda üyelerimiz ile paylaşıyor, iletiyoruz. Yapacağımız projeleri anlatıyoruz, pandemiden dolayı ertelemelerimiz oldu. İnşallah pandemi de biterse sosyal etkinliklerimiz olacak. Bizleri her zaman destekleyen, bize bir telefon kadar yakın olan Başkanımız Ahmet Ataç’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Toplantıda dernek üyesi şehit yakınları ve gaziler de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirirken Başkan Ataç’a da her zaman yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

