Haşhaşlı gözleme gurbetçilerin vazgeçilmez yiyeceği

Eskişehir’in meşhur haşhaşlı gözlemesi, gurbetçilerin özlem duyduğu yöresel yiyeceklerin başında yer alırken satışlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçi vatandaşlar, özellikle yöresel tatlara yoğun talep gösteriyor. Eskişehir’e gelen gurbetçilerin yanı sıra turistlerin de gezileri sırasında tercih ettikleri yemeklerin biri de haşhaşlı gözleme oluyor. Özellikle Odunpazarı bölgesinde yaygın olarak hazırlanıp satılan haşhaşlı gözleme, yıllardır kentin kendine özgü vazgeçilmez yemekler arasında yerini koruyor. Eskişehir’deki bulunan gurbetçiler geri dönmeden önce mutlaka yöresel yemeklerin tadına bakmayı ihmal etmiyorlar.

Belçika’dan memleketi Eskişehir’e gelen Metin Gürbüzer, "Gurbetçiyiz, bütün eş, dost burada toplandık, vatanımıza geldik. Yörelerimizin yemeklerini tatmak için böyle güzel ve güvendiğimiz yerlere gelip haşhaşlı gözlemeyi yiyoruz. Yöremize uygun bir yemek olduğu için tercih ediyoruz. Her yıl geldiğimizde başta haşhaşlı gözleme olmak üzere diğer yöresel yemekleri yemeden dönmüyoruz. Yöresel yemekleri gurbete bulmak çok zor. Burada bulunan insanlar çok şanslı, çünkü istekleri zaman yöresel yemekleri yiyebiliyorlar” diye konuştu.

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