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Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşma yapan Vali Ayyıldız, bağımlılığın sadece uyuşturucu olmadığını belirterek, “İnsan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz” dedi.
Eskişehir’de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Garnizon Komutanlığı adına Albay Şener Hava, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Ayyıldız, “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gruplarının başarılı çalışmalar yapabilmesi ve üyelerin konuya sahip olabilmesi açısından bu toplantılar bizim için büyük önem arz etmektedir” dedi.
“Bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı”
Her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini belirten Vali Ayyıldız; “Bağımlılık dediğimizde, sadece uyuşturucu bağımlılığını kastetmiyoruz, insan ve toplum sağlığını, insan ve toplum huzurunu etkileyen her tür bağımlılığı kastediyoruz. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç yaşlı demeden bütün dünyayı etkileyen dijital bir bağımlılık ortaya çıktı ve maalesef hızla da yayılıyor. Öyle bir bağımlılık ki gençleri, çocukları derslerinden, büyükleri işlerinden ediyor. Aile bireylerini ev içinde ortak hareket etmekten bile alı koyuyor. Bağımlılıkla mücadele toplumun sadece bir kısmı ile değil, tüm kesimlerinin içerisinde bulunması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.
“Bağımlılıkla mücadele, hep birlikte ciddi çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum”
Uyuşturucu bağımlılığının ayrı bir boyutu olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız; “Uyuşturucu ticareti terörün en büyük finans kaynaklarından biri. Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı, başarılı mücadelesi aynı zamanda terör örgütlerinin, insanların üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve onun finans kaynağını kesmek açısından son derece önemlidir. Tabii ki bu mücadele çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve aileler olarak çok ciddi bir çalışma içerisinde olmamız gereken bir durum. İlimiz ölçeğinde baktığımızda uyuşturucuyla ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadelede etkin bir şekilde çalışmalar devam etmekte. Özellikle uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu arzının kesilmesi ona ulaşımın engellenmesi en önemli konuların başında geliyor. Bu noktada güvenlik birimlerimiz özellikle sokak satıcılarına karşı büyük başarılar elde ediyorlar. Diğer taraftan sağlıkla ve eğitimle ilgili yürütülen çalışmalar var” diye konuştu.
“Metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadele devam ediyor”
Vatandaşlara her türlü konuda yardımcı olmak adına çalışmalar yapan Açık Kapı Birimi’ne, bağımlılıkla ilgili rahatlıkla ulaşılabildiğini belirten Vali Ayyıldız; “İlk altı ayda, Açık Kapı Birimimize uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili 11 başvuru olmuştur. Bu birimimize arkadaşlarımız, vatandaşlarımız adına tüm takiplerini yapmaktadırlar ve yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca önceki toplantılarda alınan karar gereği, suç odağı yüksek olan metruk binaların yıkımı ile ilgili mücadele devam etmekte olup yapılan çalışmalar aynı hassasiyetle sürdürülmektedir’ dedi.
Konuşmaların ardından, Halk Sağlığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

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