Eskişehir’de başlayan buğday hasadı beklentiyi karşılamadı Sıcak hava ve kuraklık buğdayı olumsuz etkiledi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Kuraklık nedeniyle birçok bölgede ekinler yandı” Üretici Mehmet Ali Törü: “Geçen seneye göre en az 200-250 kilogram düştü”

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olarak bilinen Eskişehir’de buğday hasadı başlarken, geçtiğimiz aylarda etkili olan sıcak hava ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanıyor.

Eskişehir’de mevsimsel yağışların az olması ve sıcak havanın da etkisiyle birlikte ekili hububat ürünleri zarar gördü. Buğday hasadına başlayan çiftçiler, tarım arazilerinde kalan ekili ürünleri biçerdöverler vasıtasıyla biçmeye başladı. Buğday hasadı hakkında açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, sıcaklıkların yakmadığı arazilerde hasadın iyi olduğunu ama diğer alanlarda sıkıntı yaşandığını söyledi.



“Sıcak rüzgarların yakmadığı yerlerdeki ürünlerimiz güzel”

Zamansız yağışlar ve sıcak havanın hasat üzerinde etkili olduğunu aktaran Başkan Buluşan, “Sezonun başından beri kuraklık, yağışların zamansız olması ve bunun yanında da afatlar bizi etkiledi. Geçen seneye göre, sıcak rüzgârların yakmadığı yerlerdeki ürünlerimiz güzel. 600700 kilograma kadar alan yerler var. Ramazan Bayramı sonrasında ise yaşadığımız kuraklık nedeniyle birçok bölgede ekinler yandı. Genel olarak bir dengesizlik var. Bu ürün onun masrafını bile karşılamaz. Genele baktığımızda fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi bu. Üretici işin bütün zorluğunu çekiyor ve fiyatlardaki dengesizlikler de vatandaşa yansıyor. Üreticiler sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Üretici, buğday ve arpa üretiminden kaçıyor. Bizim bunu özendirmemiz lazım. Buğday olmazsa ekmek, ekmek olmazsa sofranın tadı olmaz. Ekmek sofradan kalkmayacağı gibi buğday da tarladan kalkmamalı” dedi.



“Son gelen yağmurlar buğdaya pek yaramadı”

Buğday hasadında beklenilen verimin oluşmadığını belirten üretici Mehmet Ali Törü, “Bu yıl yağışlar zamansız olduğu için buğdayda istenen verimi alamadık. Benim ürünüm bu yıl 350400 kilogramda kaldı. Geçen seneye göre en az 200250 kilogram düştü. Bazı yerlerden yine güzel hasat alınıyor ancak küçük alanlar. Son gelen yağmurlar buğdaya pek yaramadı. Daha çok mısıra, ayçiçeğine, sebzeye ve şeker pancarına faydası oldu. Bu durumun buğdayda fiyatları etkileyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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