(ÖZEL) Şifa kaynağının kilosunu 10 bin liraya satıyor Pandemi süreci arı sütünün değerinin daha iyi kavranmasını sağladı Eskişehirli arıcı 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı Arı sütü üretimi arttırmak için Çinceyi Türkçeye çevirerek yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Şifa kaynağının kilosunu 10 bin liraya satıyor Pandemi süreci arı sütünün değerinin daha iyi kavranmasını sağladı Eskişehirli arıcı 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı Arı sütü üretimi arttırmak için Çinceyi Türkçeye çevirerek yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyor

İHA

(ÖZEL) Şifa kaynağının kilosunu 10 bin liraya satıyor Pandemi süreci arı sütünün değerinin daha iyi kavranmasını sağladı Eskişehirli arıcı 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı Arı sütü üretimi arttırmak için Çinceyi Türkçeye çevirerek yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyor

Arıcılıkla uğraşan Hüseyin Diner, son yıllarda başladığı arı sütü üretimi ile bu alanda ülke genelindeki az üreticilerden biri olurken, üretim alanını genişletmeyi hedefliyor. Diner, "Üniversiteler ve devlet bu işe el atarsa hem üretim çoğalır, hem de ürettiğimiz sütün kotası artar" diye konuştu.
Eskişehirli arıcı Hüseyin Diner, son iki yıldır arı sütü üretimine başladı ve ülke genelinde yaygın olmayan arı sütü üretiminde 10 kovanından günlük ortalama 300 gram süt elde etmeye başardı. Oldukça meşakkatli ve dikkat isteyen bir iş olan arı sütünün kilogram fiyatı 10 ile 15 bin arasında değişiyor. Arı sütü içerdiği kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitaminleri bakımdan oldukça zengin olarak bilinirken, özellikle covid19 (koronavirüs) salgınında insanlar tarafından sıkça tüketilmeye çalışıyor.
Hüseyin Diner, arı sütünün üretim safhalarını anlattı. Süt elde etmenin sıcak havalarda daha elverişli olduğunu aktaran Diner, bir günlük çalışma sonucunda 250300 gram arı sütü elde ettiklerini belirtti. Üç çocuğu ile birlikte çalışan Hüseyin Diner, "Arı sütü belirli aşmalardan geçerek elde ediliyor. Öncelikle kovanların belli bir düzen de olması gerekiyor. Anasız kovanlarla çalışıyoruz. Başlatıcı ismini verdiğimiz bu kovanları öncelikle burada yaptığımız gibi larva transferi yöntemi ile özel süt çubuklarına larvaları ekiyoruz. 3 gün sonra verdiğimiz kovanlardan alıyoruz. Bu kovanlar kendilerine ana yapmak içgüdüsüyle anasız kovanlarda yapılıyor. Kendilerine larva yapmak için buraya süt basıyorlar. İş arılara verdikleri 56 katını veriyorlar. Biz de bu içgüdüden yararlanarak çıkan sütü tahta çubuk vesilesiyle. Direkt soğuk zincire yani buzlu kaplara koyuyoruz ve hasat bitmiş oluyor. Sabah saat 8’de geliyoruz, öğlen 14.0015.00’a kadar devam ettiğimiz bir süreç bu. Burada arı sütü üzerine çalışan 10 kadar kovanımız var. 30 kilograma kadar bir verim bekliyoruz. Geçen sene buna yakın bir rakam elde etmiştik. Günlük 250 ile 300 gram arasında bir üretimimiz var. Bu da 34 günde 1 kilogram elde ediliyor" diye konuşarak bilgi verdi.

“Kilogram fiyatlı ortalama 10 bin lira”
Koronavirüsten dolayı insanların bağışıklıklarını daha çok güçlendirmek amacıyla arı sütü ve propolisin üzerine araştırmaların ürünlerine olan talebi arttırdığına değinen Hüseyin Diner, sütün gram ve kilogram fiyatları hakkında da bilgi verdi.
"Kilogram başına 6 bin lira gibi bir maliyeti var. Geçen sene salgının bize faydası oldu. İnsanlar arı sütü konusunda daha çok bilinçlendi. Bağışıklığı arttırdığı için propolisin bağışıklığı artırdığı biliniyor artık. Bunlarda satışımızı arttırdı. Satış fiyatlarımız da gramı 8,5 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Ama ortalama fiyatı gramı 10 lira, kilosu ise 10 bin lira olarak biliniyor."

"Çinceyi Türkçeye çevirerek bilgilere ulaşıyoruz"
Arı sütünün ülke genelinde az üreticisi olduğunu ifade eden Hüseyin Diner, sektördeki eksikliklere değindi. Devletin yol göstermesi gerektiğini söyleyen. Diner, "Şuan da en büyük eksiğimiz devletin yeterince desteği vermemesi. İşte gelip de sıkıntınız nedir, hangi arıyla çalışmamız gerekiyor diye soran yok. Sahipsizlik içeresinde kendi araştırmalarımızla, Çince yazıları Türkçeye çevirerek bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama Çinliler bu işe 60’lı yıllarda başlamışlar, başka ülkelerden arılar getirmişler. Islah edip benim kullandığım aynı işgücüyle 56 katı ürün elde ediyorlar. Üniversiteler ve devlet bu işe el atarsa hem üretim çoğalır, hem de ürettiğimiz sütün kotası artar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekili vaziyette bin 100 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekili vaziyette bin 100 kök kenevir ele geçirildi
Kara akbabalar, en çok zehirlenerek ölüyor
YEREL HABERLER Kara akbabalar, en çok zehirlenerek ölüyor
Eskişehir´de 1100 kök Hint keneviri imha edildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de 1100 kök Hint keneviri imha edildi
Eskişehir’de başlayan buğday hasadı beklentiyi karşılamadı Sıcak hava ve kuraklık buğdayı olumsuz etkiledi Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Kuraklık nedeniyle birçok bölgede ekinler yandı” Üretici Mehmet Ali Törü: “Geçen seneye göre en az 200-250 kilogram düştü”
YEREL HABERLER Eskişehir’de başlayan buğday hasadı beklentiyi ...
Başkan Kurt, CHP’li heyeti ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kurt, CHP’li heyeti ağırladı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ...
Haşhaşlı gözleme gurbetçilerin vazgeçilmez yiyeceği
YEREL HABERLER Haşhaşlı gözleme gurbetçilerin vazgeçilmez yiyeceği
Başkan Ataç şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ataç şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi
YEREL HABERLER Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi
Voleybolcular Yunus Emre’de ter döküyor
YEREL HABERLER Voleybolcular Yunus Emre’de ter döküyor
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi Çarşamba Pazarı'nda tezgâhların başkasına kiralaması denetimle engellenmeye çalışılıyor Tezgâhlarda tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlendi, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi
YEREL HABERLER Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını ...
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka artışı
YEREL HABERLER Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka artışı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla tanıştı Çadırlarda yaşayan çocuklar, neşe içinde çeşitli oyunlar ve spor etkinliklerine katıldılar
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları sporla ...
ESOGÜ arabuluculuk eğitimleri konusunda yetkilendirilen ilk eğitim kurumu oldu
YEREL HABERLER ESOGÜ arabuluculuk eğitimleri konusunda ...
Anadolu Üniversitesi'nden Azerbaycan Programları için iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi'nden Azerbaycan Programları için ...
Odunpazarı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor
Eskişehir mavi olmaya az kaldı Yaklaşık 3 bin birinci doz aşı ile Türkiye'deki sayılı iller arasında yer alacak Bakan Koca’nın paylaştığı son verilerde Eskişehir, en çok vaka sayısı artan iller arasında 9’üncü sırada yer aldı Kent genelinde son bir haftada yüzde 46,42 vaka artışı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir mavi olmaya az kaldı Yaklaşık 3 bin birinci ...
Ormanspor sezonu açtı
YEREL HABERLER Ormanspor sezonu açtı
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini aştı Devir yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 100'e yakın oranda arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini ...
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
YEREL HABERLER Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın ...
Eskişehir´de mobil aşı stantlarında kuyruk
YEREL HABERLER Eskişehir´de mobil aşı stantlarında kuyruk
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
YEREL HABERLER Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın ...
Çenesi kırıldı, sağlığına kavuşunca yeniden sokak hayvanlarına koştu Sokak hayvanı beslediği sırada darp edilen kadın iyileşmesinin ardından dostları ile buluştu Darp edilen Aysun Korkar: “Uzun süre çenemi hissetmeyeceğim” “Maddi, manevi tazminat davası açtım”
YEREL HABERLER Çenesi kırıldı, sağlığına kavuşunca yeniden sokak ...
Geçici olarak kazandığı altın kemeri, yumruklarıyla korumak için gün sayıyor Eskişehirli boksör Avrupa şampiyonu unvanını elinde tutmak istiyor Altın kemer motive etti, çalışmalarına hırsla devam ediyor Avrupa Şampiyonu Dilara Yücel: “Kemeri benden alması çok zor, gelsin de alsın bakalım”
YEREL HABERLER Geçici olarak kazandığı altın kemeri, yumruklarıyla ...