Bu cihazlarla kampçılar elektriksiz kalmıyor Kampçıların tercihi yenilenebilir enerji kaynaklı ürünler

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle doğaya kamp yapmaya çıkanların elektrik ve aydınlanma ihtiyaçlarını güneşten karşılamalarını sağlayan ürünler daha çok tercih edilmeye başlandı.

Yaz aylarında birçok vatandaş boş vaktini doğada kamp kurarak değerlendiriyor. Doğada geçirilen zaman göz önünde bulundurulduğunda elektrik ihtiyacını gidermek önemli bir hal alıyor. Cep telefonu, aydınlanma gibi küçük çaplı ihtiyaçları kampçılar yenilenebilir enerji olan güneş enerjisi ile karşılayabiliyorlar. Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde bataryasını doldurabilen el fenerleri, üzerindeki USB çıkışlarıyla da cep telefonlarını şarj etmeye imkan sağlıyor. Bu cihazlar özellikle kampçılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Uzun yıllardır elektrik teknikerliği ve elektronik ürünü satışı yapan Suat Atak, özellikle kamp sezonu olan yaz aylarında güneş enerjisiyle çalışan ürünlerindeki satışının arttığına değindi. Konuyla alakalı Suat Atak, “Kamp yapacak insanlar genellikle güneş enerjisi ile elektrik üretebilen lambaları tercih ediyor. Bu lambaların bazıları cep telefonu şarj etmeye de olanak sağlıyor. Bu cihazlar doğada uzun süre vakit geçirenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Kullanışlı olmalarının yanı portatif olmaları da tercih edilmesine neden oluyor. Bunların şarj olabilmesi için panellerinin kesinlikle güneşi görmesi lazım. Bunun yanında güneşin de olmadığı anlarda bazı ürünlerimizde kolunu çevirerek içeresindeki dinamo marifetiyle elektrik üretebiliyor” diye konuştu.

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