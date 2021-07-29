Tatil bitti ama turistlerin tamamı gitmedi

Yeni tip koronavirüs süreciyle sağlıklı ve güvenli tatilin adreslerinden biri haline gelen Eskişehir, Kurban Bayramı bitmesine rağmen il dışından ve yurt dışından gelen turistler ile birlikte kalabalık günlerini yaşamaya devam ediyor.

Geçirdiğimiz Kurban Bayramı’nda diğer illerden ve bölgeden yoğun bir şekilde Eskişehir’e akın etmeye devam eden vatandaşlar, tatillerini memleketlerinde geçirmeye devam ediyor. Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatillerini Eskişehir’de geçiren turistler bir bölümü geri dönmesine rağmen hala önemli bir bölümü Eskişehir’de kalmaya devam ediyor. Türkiye’nin en çok turistler tarafından tercih edilen iller arsında olan Eskişehir, şu günlerde il dışından ve yurt dışından gelenler ile en kalabalık günlerini yaşamaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 888 bin 828 kişinin yaşadığı kentte nüfus nerdeyse ikiye katlandı. Ana caddeler başta olmak üzere şehrin en çok bilen sokaklarında trafik yoğunluğu yaşanırken vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Belçika’dan Eskişehir’e gelen Batuhan Yetişkul, “Pandemi nedeniyle geçen yıl Eskişehir’e gelemedik, bu yıl geldik. Aslen Emirdağlıyız, Türkiye çok güzel maşallahı var. Eskişehir çok güzel ve gezilecek çok yer var. Eskişehir anlatılmaz yaşanır” diye konuştu.

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