BİK’ten Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret

Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’yi ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette koronavirüs ile mücadele kapsamında gösterdikleri özverili çalışmaları için tüm sağlık sektörü çalışanları adına Bilge’ye teşekkür eden Aşkın, basının bu zor süreçte sağlık çalışanlarından ve gayretlerinden kamuoyunun haberdar olmasını sağladığını ifade etti.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının bugün daha önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uğur Bilge ise Aşkın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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