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(ÖZEL) Ucuz yağ cebinizi yakabilir Düşük maliyetli kalitesiz yağ yüksek maliyetli hasarlara sebep olabiliyor Zamanında değiştirilen kaliteli motor yağları aracın ömrünü uzatıyor

İHA

(ÖZEL) Ucuz yağ cebinizi yakabilir Düşük maliyetli kalitesiz yağ yüksek maliyetli hasarlara sebep olabiliyor Zamanında değiştirilen kaliteli motor yağları aracın ömrünü uzatıyor

Motorlu araçlar için belirli sürelerde değiştirilmesi gereken yağların kalitesinin büyük önem arz ettiği, ucuza alınan standart dışı kalitesiz yağların maliyetli masraflara neden olabileceği belirtiliyor.
Araçların en önemli gereksinimlerinden olan motor yağlarının kaliteli olması önem arz ediyor. Motor bölümünde bulunan iç aksamları koruyan yağ, aracın daha rahat hareket etmesi, daha iyi performans ve motorun daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlıyor. Zamanında yağ değişimi kadar, doldurulan yağın da kaliteli olması önemli bir nokta haline geliyor. Zira bilindik kalitedeki yağlardan daha ucuz olan yağlar aracın motor parçalarında maliyeti hasarlara neden olabiliyor.

“Yağda kalite düştükçe sürtünme artar”
Konuyla alakalı konuşan motor ustası Savaş Dönmez, kaliteli ve kalitesiz yağlara değindi. İnternetten sipariş edilen ucuz yağların tehlikeli olduğuna değinen Dönmez, her hangi bir sorun olduğunda bayiliği olan yağlarda muhatabın olduğunu ama internet siparişlerin de bunun olmadığının altını çizdi. Savaş Dönemez, “Araçlar yüksek ısıya ulaştığında, kalitesiz yağlar yağlama yapamaz. Yağlama yapamayan motor parçalarında da sürtünmeye bağlı aşınma olur. Metaller arasında sürtünmeyi düşüren motor yağıdır. Kalite düştükçe, sürtünme daha çok ısıya neden olur. Bunlardan dolayı araçlar yatak sarar. Herkes işin ucuzunda ama sonrasında da ‘vay yandım’, ‘vay bittim’ deniliyor. Araç sahiplerinden gelen şunlar oluyor; ‘yağım neden çabuk karardı’, ‘yağımın değişimi neden bu kadar sık oluyor’, ‘motorum neden çabuk ısınıyor’, ‘neden motor yatak sardı’ tarzında şikâyetle alıyoruz. İnternetten alınan yağların, sürücü nerenden aldığını bilmiyor. Bazen internetten merdiven altı diye tabir edilen bidonlara bastırılmış yağlar piyasaya sürüyor. Bunların internetten satışı yapıyor ama alan şahıs Ben aynı yağı ucuza aldım diyor. İşin aslı öyle değil. Her yağın bir distribütörü var, bayisi var, toptancısı var. Yani muhatabın olan biri varken internetten muhatabı olmayan bir ürün alıyorsun. Taksici müşterilerim var, 600 bin kilometre de aracının günü geldiğinde yağı değiştiriyor, hiç bir sıkıntıları yok. Ama bir de zamanını geçirenler var.150 binde araç motor istiyor, yağ yakıyor diyor müşteri. Ama kendine hiç pay biçmiyor" şekilde konuşarak kalitesiz yağ seçimi yapan müşterilerin şikâyetlerini belirtti.

"300500 lira kâr 15 bin liralık masrafa neden olabilir"
Kalitesiz yağların motor içeresindeki tahribatına konuşan motor rektefiye ustası Ali Aysel, özellikle yağlanmanın iyi yapılmaması durumunda piston yataklarındaki hasara değindi. Ali Aysel, sürücülerin genellikle bilindik yağlardan daha ucuz için tercih edilen yağların 15 bin liraya kadar hasara neden olabildiğini belirtti. Aysel, "Kötü yağ arabaya yatak sardırır. Aracın krankını, pistonları kitler. Motorun ömrünü kısaltır. Kanallara gitmez mesela yağlar. Aracın yağına suyuna iyi bakarsan ona göre performans gösterir. Ama kalitesiz yağ koyup yağına suyuna bakmazsan ömrü o kadar azalır. Açık yağlar değil, kapalı yağlardan alınmalı. Bir motor rektefiyesi bugün 15 bin lira. Vatandaş 300500 liradan kaçarken 15 bin liralık masraflarla karşı karşıya kalabilir. Zamanı geldiğinde yağın değiştirilmesi gerekiyor. Araç yağı 10 bin kilometre de değişecek ise kilometre 10 bin olduğunda değiştirilmeli, beklenilmemelidir" diye konuşarak uyarılarda bulundu.

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