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Eskişehir, koronavirüs aşılamasında `mavi´ kategoriye geçti

DHA

Eskişehir, koronavirüs aşılamasında `mavi´ kategoriye geçti


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı´nın günlük Covid 19 aşı tablosuna göre yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir´de, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75´in üzerine çıkıp, Türkiye´de `mavi´ kategoriye geçen 8´inci şehir oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı olmayanların hasta olduğuna dikkat çekerek, "Eskişehir verileri de benzer olmak üzere hastanede yatanların yüzde 95'i aşı sürecini tamamlamamış kişiler" dedi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir´de aşılama oranı 75´i geçerek Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya ve Aydın´dan sonra `mavi´ kategoriye geçen 8´nci şehir oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, tren garı, otogar ve halkın yoğun olduğu alanlara kurulan mobil aşılama stantlarında ise aşı olmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Randevusuz olarak gelenlerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden aşı hakkı olup olmadığı kontrol edilip, kurulan paravanlarda da aşıları yapılıyor.
`HASTA OLANLARIN YÜZDE 95´İ AŞISIZ´
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi görenlerin yüzde 95´inin aşı olmayan kişiler olduğunu söyledi. Kentteki yüzde 75´lik aşı oranının da sevindirdiğini kaydeden Bilge, "Halkımızın ve Valiliğimizin desteğiyle yüzde 75 olan ilk aşılama oranını aşmış bulunuyoruz. Bu ilimiz için çok mutluluk verici bir şey. Aşılamanın son hızla devam etmesini istiyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, Eskişehir verileri de benzer olmak üzere hastanede yatanların yüzde 95'i aşı sürecini tamamlamamış kişiler. Yani bir doz aşısı olmuş ya da hiç aşı olmamış kişiler. Aşılarımızın varyantlara karşı etkin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili zaten bilim kurulu üyelerinin açıklamaları da var. Dünyada çeşitli yayınlar da var. O nedenle halkımızı aşılanmaya davet ediyoruz" dedi.
SON DÖNEM BULAŞMA NEDENLERİ
Prof. Dr. Bilge, kentteki vaka oralarında yaşanan artışı hatırlatarak, tedbirlere uyulmaması nedeniyle artış olduğunu söyledi. Pandeminin ilk dönemlerinde bulaşma nedenlerinin tespit edildiğini ancak şu anda güçleştiğini kaydeden Bilge, "Pandeminin ilk zamanlarında bulaşı bulmak daha kolaydı ama pandeminin doğası gereği, ilerleyen zamanlarda bir odak bulamıyorsunuz. Şu andaki vaka artışlarının nedeni de tamamıyla sosyal hareketlilikten kaynaklanan ve aynı zamanda maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmamasının sonuçlarını görüyoruz hep birlikte. Maalesef, sosyal medyada dolaşan çeşitli bilgiler insanları yanıltıcı olabiliyor ve aşı olmamalarına neden oluyor. Bu da az önce bahsettiğim gibi hastane yatışlarına, yoğun bakım yatışlarına ve ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle gelen tüm bilgileri sorgulasınlar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü sayfalarından bu bilgileri teyit etsinler. Bizim için en önemli konu bu. Dileğimiz odur ki, daha yüksek bir aşılama oranına hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.
`TÜRKİYE´YE GÜVENDİM´
Aşı olmak için İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki mobil aşı standına gelen Senem Yılmazer, Belçika´da yaşamasına rağmen koronavirüs aşısını Türkiye´de olmayı tercih ettiğini söyledi. İlk dozunu Eskişehir´de olan Yılmazer, "Ben Belçika'dan geldim, aşıyı Türkiye'de vurulmayı tercih ettim. Şimdi ilk dozumu vurulacağım. Üç hafta sonra da ikinci dozumu vurulup Belçika'ya geri döneceğim. Türkiye'yi tercih ettim, buraya daha çok güveniyoruz o yüzden" dedi.
`EVE KAPANMAKTAN BIKTIK´
Üçüncü doz aşısını olan Serpil Dönmez de herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirterek, "Bu aşı kampanyalarını ben çok güzel değerlendiriyorum. Bir dördüncü derlerse yine vurulurum. Üçüncüyü vuruldum dün akşam. Bir şey de olmadı. Biz memnunuz. Eşim de ben de üçüncüyü vurulduk. Sağlık Bakanımız dördüncü derse yine vuruluruz. İnsanlara aşı olun derim, bir de maske. Aşı ve maskeyi çok öneririm. Biz onları ihmal etmedik. Yoksa yine evlere kapanacağız. Biz eve kapanmaktan bıktık" diye konuştu.
KENTTEKİ AŞI DURUMU
Sağlık Bakanlığı´nın günlük aşı tablosu verilerine göre, kentte 533 bin 582 kişi birinci doz, 375 bin 762 kişi ise ikinci doz aşısını oldu. Üçüncü doz aşı olanlarla birlikte kentte şu ana kadar 987 bin 254 aşı yapıldı. Kentte vaka oranı ise bir önceki haftaya göre 100 bin kişide 66,83´ten 46,42 artışla 113,25´e yükseldi.
BAKAN KOCA, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir ve Aydın´ın `mavi´ kategoriye geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Eskişehir´in kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75´in üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-07-29 13:42:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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