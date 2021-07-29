Online seminerde Anadolu ve Türkler bütün yönleriyle konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından her ay düzenlenen '

İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Seminerleri’nin beşincisi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Konuşmacı olarak Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’nun “Anadolu ve Türkler” başlıklı bir sunumla katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat yaptı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Polat, Anadolu ve Türkler arasındaki kuvvetli bağı vurguladı. Anadolu ve Türkler arasındaki ilişkinin son derece sağlam olduğunu belirten Polat, sözü konuğu Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’na bıraktı.



“Türkler tarihte Anadolu’nun tamamına hâkim olan ilk topluluktur”

Anadolu ve Türklerle ilgili farklı birçok konuya değinen Tellioğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

“Hakkâri’de bulunan taş heykellerden M.Ö. II. binyılın sonlarından itibaren Türklerin Anadolu’ya geldiğini söylemek mümkündür. Anadolu’nun çeşitli kesimlerinde görülen kaya resimleri ve damgalar da bunu doğrulamaktadır. Selçuklulara kadar Ağaçeriler, Bulgarlar, Peçenekler Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşmişti. Selçuklular zamanında ise Anadolu Türkler tarafından tamamen ele geçirildi. Malazgirt Savaşı’ndan sonra yapılan anlaşmaya Doğu Roma İmparatorluğu’nun uymaması üzerine Sultan Alp Arslan Anadolu’nun fethi emrini verdi. Kısa sürede Marmara kıyılarına kadar olan bölge Türk hakimiyetine girdi. Böylece ülkedeki siyasi hakimiyet el değiştirdi. Romalılar 1176’da Miryakefalon Savaşı’nda yenilince Anadolu’yu Türklerden geri alma umutlarını yitirdiler. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra başlayan işgaller Anadolu’daki Türk varlığına yönelik son tehdittir. Ancak o da Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Millî Mücadele ile sonuçsuz bırakılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da Anadolu’daki Türkler bağımsız bir devlete kavuşmuştur. Türkler tarihte Anadolu’nun tamamına hâkim olan ilk topluluktur. Bu ülkeyi yurt edinebilmek için emsali görülmemiş fedakârlıklarda bulunmuşlardır; bulunmaya da devam etmektedirler.”

Dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından söyleşi, Prof. Dr. Kemal Polat’ın konuşmacı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’na teşekkürü ile son buldu. Söyleşi, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmî YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Söyleşiyi izlemek isteyenler http://ana.do/3mI adresinden oturumun tamamına erişim sağlayabiliyor.

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