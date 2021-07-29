Eskişehirspor'dan Manavgat için örnek davranış

ESKİŞEHİR, (DHA) TFF 2´nci Lig temsilcisi Eskişehirspor´dan örnek davranış. Kulüp, başlatmış olduğu hatıra ormanı kampanyasında bağışlanacak olan fidanların dikimini Antalya Manavgat´ta gerçekleştirecek.
TFF 2´nci Lig ekibi Eskişehirspor, Antalya Manavgat´ta yaşanan yangın felaketine duyarsız kalmadı. Kulüp nisan ayında başlatmış olduğu Eskişehirspor Hatıra Ormanı Kampanyası´nda bugünden itibaren bağışlanacak tüm fidanların dikiminin Manavgat´ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Nisan ayında başlatmış olduğumuz Eskişehirspor Hatıra Ormanı Kampanyamıza bugünden itibaren bağışlanacak tüm fidanların dikiminin Manavgat´ta gerçekleştirileceğini değerli kamuoyuyla paylaşırız. Yaralarımızı her zaman olduğu bugün de hep birlikte saracağız. ofidanlaryetisecek.com"
Öte yandan Anadolu Taraftar Grupları da Eskişehirspor´un örnek davranışına sosyal medya üzerinden destek veren bir mesaj yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir DHA
2021-07-29 23:03:56
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