İnönü’deki arpa hasadı başladı

Eskişehir İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ilçede arpa hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu.
Yurt genelinde olduğu gibi verimli tarım arazilerine sahip İnönü ilçesinde yapılan arpa ve buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı. Bir yılın karşılığının alınmaya başlandığı hasat döneminde çiftçilerin yanında olan Kaymakam Kurt, ve beraberindekiler ilçenin Kırdoğru bölgesindeki arpa biçim sahasında incelemelerde bulunarak rekolte hakkında çiftçilerden bilgi aldılar. İncelemelerde Hamamcı, hasat yapan çiftçilere hayırlı, bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.