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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

İHA

Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile buluştu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, kentte faaliyet gösteren kültür dernekleri ile temasları sürüyor. Başkan Ataç son olarak CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda Bilen, ERBALDER’in faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.

“Çok önemli değerler katıyorsunuz”
Buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Balkan ve Rumeli göçmenlerinin, Eskişehir’e önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ataç, “Bugün bu toplantıda bir araya gelmemiz beni çok memnun etti. Yıllardır Balkan göçmenleri ile çok yakın ilişkilerim var. Benim muayenehanemde de yardımcılarım hep Balkan göçmeni oldu ve işlerinde disiplinli, temiz, çevik ve zeki insanlardı. On yıllardır sizlerle süren dostluklarımdan dolayı çok mutluyum. Sizler, güzel kentimiz Eskişehir’in kültürel ve sosyal hayatına çok önemli değerler katıyorsunuz. Eskişehir, içindeki her bir vatandaşımızın birlikteliği ile oluşan, mükemmel bir kent. Bu güzel derneğimizin kurulacağını öğrendiğimde de çok sevindim, gönülden destek olacağımı ifade ettim. Sonuna kadar arkanızdayım. Ben, derneklere siyasetin sokulmasına şiddetle karşıyımdır. Kim, hangi görüş olursa olsun. Tabi ki herkesin siyasi düşüncesi olacak, bundan rahatsız olunamaz. Ama bir derneğin, siyasi amaçlara basamak yapılmasını şiddetle reddediyorum. Dernek, herkese eşit yaklaşım ile hareket etmelidir. Bu güzel dernek de bu anlayış ile hayata geçirilmiş. Çok güzel işler yapacağınızı, başarı ile mesafe kat edeceğinizi düşünüyorum. Yolunuz açık olsun, bizler Tepebaşı Belediyesi olarak yanınızdayız. 1999’dan bu yana nasıl başımız dik yürüyorsak, bundan sonrada dik şekilde yürüyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

“Hep birlikte barış ve huzur içinde yaşıyoruz”
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise Balkan göçmenlerinin, Anadolu kültürüne olumlu etkisine dikkat çekerek, “Balkanlar kaynaklı göçler, toplumumuzu o kadar zenginleştirmiş ki, Eskişehir’e baktığımızda bunu son derece güzel şekilde görebiliyoruz. Balkan göçmenlerine çok şey borçluyuz, katkılarınız çok büyük. Derneğinizin kurulmuş olmasından da son derece mutluyuz. Sergilediğiniz dayanışma ve beraberlik için tebrik ediyorum. Hep birlikte barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Ahmet Başkanımız da bu konuda her zaman üzerine düşeni yapıyor, destek oluyor. Daha güzel günlerde bir araya gelmek üzere hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.
Daha sonra Bilen, Başkan Ataç’a bir anı tabağı hediye etti. Tepebaşı Belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı buluşma, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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