Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

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TFF 2.i Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor’da 20212022 sezonu hazırlıkları başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından aerobik koşu yaptı. Core çalışmaları ve esneme ile antrenman sona erdi. Siyahkırmızılı ekip, güne akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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