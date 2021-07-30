GÖRSEM’den Başkan Ataç’a ziyaret

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Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, GÖRSEM Görme Engelliler Dayanışma Derneği yönetimini makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak GÖRSEM Görme Engelliler Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi de Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Selahattin Oktay, Başkan Ataç’a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ataç, Oktay ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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