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Zabıtalara yakalanan dilencinin rahatlığı pes dedirtti Duygu sömürüsü için çocuklarını kullanan dilenciler zabıta ekiplerinden kaçamadı Çocuklarıyla duygu sömürüsü yapan dilencilerin üzerinden 225 lira çıktı

İHA

Zabıtalara yakalanan dilencinin rahatlığı pes dedirtti Duygu sömürüsü için çocuklarını kullanan dilenciler zabıta ekiplerinden kaçamadı Çocuklarıyla duygu sömürüsü yapan dilencilerin üzerinden 225 lira çıktı

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cuma namazı sonrası düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan bir dilencinin topladığı parayla çocuğuna dondurma aldıktan sonra rahat tavırlarla zabıta aracına binmesi pes dedirtti.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, cuma namazı sonrası cemaatten para isteyen dilencilere operasyon düzenlendi. Çocuklarını yanlarında gezdirerek vatandaşlardan duygu sömürüsüyle para isteyen dilenciler, yakalandıkları Zabıta ekiplerine direndi. Dilencilik yaptıklarını inkâr etmelerine rağmen Zabıta ekiplerince karakola götürülen dilenciler, vatandaşın tepkisiyle de karşılaştı. Yanlarındaki 5 çocukla birlikte karakola götürülen 4 kadının dilendikleri paraları koydukları poşetlerinden yaklaşık 225 lira çıktı. Yetişkin olan 4 dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenlenirken, el konulan paraların kamuya aktarımı için tespit tutanağı düzenlendi. İşlemlerinin ardından dilenciler, çocuklarıyla birlikte serbest bırakıldı.

“Neden çalışmıyorsun? Çocuklarına yazık değil mi?”
Dilencilere yönelik operasyonun gerçekleştirildiği Hamamyolu caddesinden geçen bir vatandaşın, dilenciye dönerek, “Neden çalışmıyorsun? Çocuklarına yazık değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

Ekip aracı beklerken dondurma aldılar
Yakalan dilencilerin Zabıta karakoluna götürülmesi için ekip otomobili beklenirken dilenerek topladıkları paralarla çocuğuna dondurma alan dilencinin rahatlığı şaşkınlık oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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