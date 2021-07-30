Eskişehir'de ev yangını korkuttu

Eskişehir’de bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Baysal Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında Ali G’in oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan dumanı gören komşular durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangından etkilenen aynı apartmandaki yaşlı bir kadına ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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