Evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Baysal sokaktaki bir apartmanın 2´nci katında oturan Ali G., uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre yoğun dumandan etkilenerek uyanan Ali G., dışarı çıkarak yangından kurtulurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından evin oturma odasında büyüyen yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Odadaki eşya tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2021-07-30 20:13:04
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