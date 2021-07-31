(ÖZEL) Porsuk Çayı’nda yürekleri ağza getiren manzaralar Sıcaktan bunalıp Porsuk Çayı’na atlayan çocuklar korkuttu

Eskişehir’de sıcak havadan bunalan çocukların Porsuk Çayı’nda yüzme anları yürekleri ağza getirdi.

Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi’nden geçen kısmında sıcak havadan bunalan çocuklar, çayda yüzerek serinlemek istedi. Çay üzerinde bulunan barajın kenarında suya giren çocuklar görenleri hem hayrete düşürdü hem de korkuttu. Akıntının anlık olarak değiştiği ve girişin yasak olduğu çayda yüzenler, uyarılara aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Yüzme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, daha önce kış aylarında aynı yerde, buz tutan çay üzerinde yürümeye çalışan 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

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