Şehit oğlunun mezarına 24 yıldır toz kondurmuyor

Eskişehir’de bulunan şehit oğlunun mezarını 24 yıldır her hafta ziyaret ederek temizleyen anne adeta toz kondurmuyor.



Van'ın Gevaş İlçesi’nde 1997 yılında operasyona giderken askerleri taşıyan Sikorsky helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucunda şehit olan Jandarma Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Cem Akdoğan’ın Eskişehir Hava Şehitliği'nde bulunan mezarına her hafta düzenli gelen anne Solmaz Akdoğan oğluyla buluşuyor. Oğlunun mezarını seven anne düzenli olarak ise temizlemeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen zorlanarakta olsa şehitliğe gelen anne oğluna toz kondurmuyor. Şehitlikte bulunan yetkililerin düzenli temizlik yapmasına aldırış etmeyen anne alışkanlık getirdiği temizlikten vazgeçmiyor.



“Beni bu haberler çok üzüyor”

Her hafta oğlunun mezarını ziyaret eden Akdoğan, şehit haberlerinin gelmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti. Akdoğan, ”Aradan yıllar geçmesine rağmen hala şehit haberlerini duyuyoruz. Beni bu haberler çok üzüyor. Bundan sonra umarım şehit haberleri gelmez” dedi.

“Bazen yaşlılıktan dolayı gelemiyorum”

Yaşlılıktan dolayı şehit oğlunun mezarını eskisi gibi ziyarete gelemediğini belirten Akdoğan, "Haftada 2 defa olmak üzere ayda 8 kez şehit oğlumun mezarını temizliyorum. Bazen yaşlılıktan dolayı gelemiyorum. Rahatsız olduğum için buraya gelememek beni üzüyor. Buraya her geldiğimde dua okuyorum. Kabrini temizleyip sonra huzur içinde evime gidiyorum” diye konuştu.

“Temizlik ve bakım önemli”

Mezarlıkların bakımının ve temizliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Akdoğan, "Temizlik ve bakım önemlidir. Burada yatan evlatlar bizim için temiz bir hayat yaşayalım diye canlarını verdiler. Bundan sonra vazife bizimdir. Bizde elimizden geldikçe buraları temizleyeceğiz. Burası çok temiz sürekli görevliler tarafından gereken bakım ve temizlik yapılıyor. Bundan dolayı memnunuz” diye konuştu.

