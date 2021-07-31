Eskişehir´de 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, EskişehirSeyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cem Kırcal, kullandığı 26 BN 682 plakalı otomobille hatalı sollama yaparak, karşı yönden gelen İbrahim Kandemir´in yönetimindeki 03 ABE 782 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kandemir´in kullandığı araçta bulunan Ferhat Kunak hayatını kaybetti. Sürücüler İbrahim Kandemir ve Cem Kırcal ile araçta bulunan Elif Kırcal ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ferhat Kunak´ın cansız bedeni ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-07-31 12:16:30
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