Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Eskişehirspor 22-29 Ağustos tarihlerinde Bolu’da kamp yapacak

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kırmızısiyahlı ekip 2229 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da kamp yapacak.
Eskişehirsporlu oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Cem Karaca yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlayan antrenmanda futbolcular; pas, koordinasyon, aerobik ve dayanıklılık çalışmaları yaptılar. Öte yandan Eskişehirspor kafilesi, 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında 2229 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da kamp yapacak. Bu tarihler arasında 3 hazırlık maçı oynayacak olan Eskişehirspor’un rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak.
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