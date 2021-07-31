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Başkan Ataç muhtarlar ile bir araya geldi

İHA

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alpu'ya bağlı Osmaniye, Bahçecik ve Karakamış mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Ataç muhtarlar ile bir araya geldi

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Alpu’ya bağlı Osmaniye, Bahçecik ve Karakamış mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Alpu ilçesine bağlı Osmaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmazer, Bahçecik Mahalle Muhtarı Kerim Bakır ve Karakamış Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuk muhtarlar, mahalleleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Nezaket ziyaretinden dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Ataç da Alpululara selamlarını iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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