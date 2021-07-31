Eskişehir’de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı

Türkiye genelinde yaşanan yangınlar nedeniyle Eskişehir Valiliği, 2 Ağustos30 Eylül tarihleri arasında il sınırları içerisindeki ormanlara girişçıkışları yasakladı.
Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 2 Ağustos30 Eylül tarihleri arasında tedbir amaçlı il genelindeki ormanlara girişçıkışı yasakladı. Alınan karar Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince alınan karar neticesinde Eskişehir il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişçıkış yapılamayacak. Karara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.