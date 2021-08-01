Geleceğin futbolcular burada yetişiyor

Eskişehir'de kurulan 7kardeşler Spor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirmek için 5 ile 15 yaş arasındaki gençlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Galip Türkkan halı sahasında 5 ile 15 yaş arasındaki futbol merakı olan çocuklar gelecek için hazırlanıyor. Futbolun kuralları ve incelikleri öğretilen çocuklar, hocaların eşliğinde kendilerini geliştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren antrenör Metin Türkmengil, “2020 yılında kurduğumuz 7kardeşler Spor Kulübümüz 5 ile 15 yaş arası çocuklara eğlenerek öğrenmek amacıyla yola çıktı. Pandemi şartlarında gayet iyi sayılacak duruma geldik. Çalışmalarımız Yalçın, Metin, Orhan Türkmengil nezaretinde Galip Türkkan halı sahasında Cumartesi, Çarşamba günleri devam ediyor. Amacımız; önce Eskişehir ve Türk sporuna Vatanını, Milletini seven kaliteli insanlar yetiştirmek olup, bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Kaliteli bu eğitimi gelip yaşayarak test edin ve kararınızı verin. Tüm Futbol sevdalılarını bekliyoruz” dedi.

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