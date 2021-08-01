Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Eskişehir’in 'Odunpazarı Evleri', yaz tatili sürecinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Odunpazarı’na gelen ziyaretçiler hem gezdiler hem de fotoğraf çekildiler.

Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Odunpazarı semtindeki Osmanlı döneminden kalma tarihi evler, ziyaretçiler tarafından yoğunluk oluşturdu. Osmanlı ev örneklerini koruyan kent, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli cumbalı evleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaz tatili dolayısıyla tatil yerlerine giden ziyaretçiler, Odunpazarı Evlerine uğrayarak zaman geçirdiler. Ziyaretçiler, Odunpazarı'nda hem gezdiler hem de fotoğraf çektirdiler.



“Odunpazarı Evleri hep korunmalı”

Odunpazarı Evleri'ni görmek için Konya’dan gelen 36 yaşındaki Naime Karagülle, Odunpazarı Evleri'nin Eskişehir'in en güzel yerlerinden biri olduğunu ve korunması gerektiğini belirten Karagülle “ Eskişehir’in birçok yeri güzel ve beğendim fırsat buldukça geliyorum. Bol bol fotoğraf çektirdim. Odunpazarı evleri hep korunmalı” dedi.

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki Selami Özer, ziyaretçilerine farklı renklerde bulunan evleri ile görsel bir şölen sunduğunu belirtti. Özer " Odunpazarı farklı renklerde şölen sunduğu için geldik. İnsanlar böyle güzel tarihi yerleri koruması lazım. Tarihi mekânlara zarar vermekten kaçınmalıyız” diye konuştu.

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