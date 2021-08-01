Eskişehir'de KPSS heyecanı

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan bazıları sınava son dakika koşarak yetişirken, okul bahçelerinde çocuklarını heyecanla bekleyen aileler ise çocukları için dua etti.

Ülke genelinde saat 10.15’te başlayan KPSS’ye Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi’nde giren adaylar okulla sabah erken saatlerde geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Sosyal mesafe kuralına göre sınav yerlerine giren adaylar, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı. Üniversite binası girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı adaylar sınava son dakika koşarak yetişti. Giriş kapısının önlerinde çocuklarını heyecanla bekleyen ailelerden bazıları ise çocuklarının sınavda başarılı olması için dua etti.



“Sınava çalışmadan girmeye gerek yok”

Osman Gazi Üniversitesinde sınava giren adaylardan Erdal Kurbuz, daha önce sınava üç kere girdiği için heyecanlı olmadığını dile getirdi. Sınava iyi çalıştığını söyleyen Kurbuz, “33 yaşındayım ve hala KPSS’ye giriyorum. Valla bu 3’üncü olacak, heyecanım kalmadı artık. Çünkü alışkanlık oldu artık. Ben turizm mezunuyum ve kendi alanımda bir şeyler düşünüyorum. Belli bir amacım yok. Olmazsa da kendi sektörümde çalışmaya devam edeceğim. Sınava çalışma süreci güzel geçti. Sınava çalışmadan girmeye gerek yok” diye konuştu.



“En son sınava girişimin üzerinden uzun zaman geçti”

Sınava giren adaylardan Ayten Ulutürk ise heyecanlı olduğunu ifade etti. Daha önceleri KPSS’ye girdiğini fakat evlendikten sonra iyi hazırlanamadığını anlatan Ulutürk, “Herhangi bir memuriyet bekliyorum. Heyecanlıyım. En son sınava girişimin üzerinden uzun zaman geçti. Bayadır uğraşıyorum yani. Çok net bir şekilde çalışamadım. İlk sene çok çalışmıştım ama daha sonra evlilik ve çocuk derken kendimi veremedim. Bakalım hayırlısı” ded.

Ulutürk'ün yanında bekleyen eşi Okan Ulutürk ise sınava giren herkese ve eşine başarılar diledi.



“Başarılı olması için dua ediyoruz”

Sınava giren oğlunu üniversitenin bahçesinde bekleyen baba, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Başarılı olması için dua ettiklerini söyleyen baba, “Oğlumuz sınava girdi. Heyecanlıyız bekliyoruz. Başarılı olması için dua ediyoruz. Bütün evlatlarımıza da dua ediyoruz. Evde çalıştı biraz ve bu 2’inci girişi. İnşallah başarılı olur” diye konuştu.

Yanında Yasin Suresi okuyan eşi ise oğlunun çok stresli olduğunu ve sınava kendi imkanlarıyla çalıştığını aktardı.

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