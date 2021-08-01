Kırsal Gençlik Değişim Festivali Sivrihisar’da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ülke genelinde yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında PRODER'in (Uluslararası Kamu, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destekleme Derneği) kabul edilen gençlik değişimi projesi Sivrihisar Belediye Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirildi.

Kırsal Gençlik Değişimi Festivali 2020 projesi PRODER, Sivrihisar Belediyesi, İspanya, Portekiz ve İtalya'dan sivil toplum kuruluşlarının ortak katkılarıyla gerçekleşti. Farklı kültürlerden 50 katılımcı Sivrihisar'da bir araya geldi. İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'den katılan gençlerle 6 günlük proje kapsamında girişimcilik eğitimleri, atölye çalışmaları, Sivrihisar kültürel ve turistik alan ziyaretleri, kültür geceleri gerçekleştirildi. Katılımcı ülkelerin grup liderleri Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret ederek memnuniyetleri ve Sivrihisar'a duyulan hayranlıklarını dile getirdiler. Proje süresince UNESCO Kalıcı Miras Listesinde yer alan Ulu Camii, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Türkiye’nin İlk Açık Hava Heykel Müzesi, Seyir Terası ve Saat Kulesi, Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Uzay ve Hava Müzesi ziyaret edildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Gençlerimiz ile böyle bir proje içerisinde yer almak bizleri çok mutlu etti. Farklı ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimize kültürümüzü, tarihimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıttık. Tarihe ışık tutan ve turizm başkenti olan Sivrihisar’ımıza herkesi bekliyoruz” dedi.

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