Piknik alanlarında yoğunluk oluştu

Eskişehir’de vatandaşlar pazar tatilini mesirelik alanlar ve parklarda piknik yaprak değerlendirirken, alana gelen vatandaşlardan dolayı insan yoğunluğu yaşandı.

Eskişehir'de pazar tatilini piknik ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar alanları doldurdu. Odunpazarı ilçesinde bulunan piknikçilerin sıkça tercih ettiği Regülatör Piknik Alanı’nda vatandaşlar pazar tatili olması nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Yoğun mangal dumanın olduğu parkta, piknikçilerin yanlarında getirdikleri etleri pişirdi. Çocuklukların oyunlar oynadığı günde renkli görüntüler oluştu.

Öte yandan piknikçilerin araçlarından dolayı otoparkta araç yoğunluğu yaşandı.

Piknik için gelen vatandaşlardan biri olan Şaban Esin, tatil gününü piknik yaparak değerlendirdiğini ifade etti. Piknik alanı güzelliği nedeniyle insanlar tarafından tercih edildiğini söyleyen Esin, piknik sonrası mangal ateşini mutlaka döndürdüğünün altını çizdi. Konuyla ilgili Şaban Esin, "Pazar gününden dolayı bir kalabalık olduğunu tahmin ediyorum. Çok güzel bir doğal örtüsü var buranın Ben de tatilimi piknik yaparak değerlendiriyorum. Güzel bir ortam var burada. Pikniğimiz bittikten sonra kesinlikle mangalımı iyice söndürmeye dikkat ediyorum. Ardında çöp asla bırakmıyorum. Umarım diğer piknikçiler de böyle davranır. Doğanın kıymetlini bilmeyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.