Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları uzatıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 20212022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 20212022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları 3 Ağustos saat 23:59’a kadar uzatıldı. Adaylar, sınava Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru yapan adaylar, sınav giriş belgelerini ise 1620 Ağustos tarihleri arasında alabilecek. Sınav 22 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

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