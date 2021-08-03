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Çocuklar ve yaşlılara sıcaklık uyarısı Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 derece üzerinde Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Eskişehir'de bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği öğrenilirken, yetkililer öğle saatlerinde yaşlı vatandaşlar ile çocukların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çocuklar ve yaşlılara sıcaklık uyarısı Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 derece üzerinde Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Eskişehir’de bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği öğrenilirken, yetkililer öğle saatlerinde yaşlı vatandaşlar ile çocukların dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Buna göre Eskişehir’in ilçelerinde hava sıcaklığı 31 ile 40 derece arasında seyredecek. Kent merkezinde ise hava sıcaklığı 3536 dereceler arasında değişeceği bildirildi. Özellikle öğlen saatlerinde en üst seviyeye ulaşacak hava sıcaklıklarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü vatandaşları, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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