Çocuklar ve yaşlılara sıcaklık uyarısı Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 derece üzerinde Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Eskişehir’de bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği öğrenilirken, yetkililer öğle saatlerinde yaşlı vatandaşlar ile çocukların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredecek. Buna göre Eskişehir’in ilçelerinde hava sıcaklığı 31 ile 40 derece arasında seyredecek. Kent merkezinde ise hava sıcaklığı 3536 dereceler arasında değişeceği bildirildi. Özellikle öğlen saatlerinde en üst seviyeye ulaşacak hava sıcaklıklarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü vatandaşları, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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