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Prof. Dr. Uğur Bilge'nin 'Dünya Emzirme Hastası' mesajı

İHA

Prof. Dr. Uğur Bilge'nin 'Dünya Emzirme Hastası' mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 17 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Dünya Emzirme Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, yeterli ve dengeli beslenmemenin olumsuz etkilerinin en çok bebek ve çocuklarda görüldüğünü belirtirken; anne sütünün ileride karşılaşılabilecek birçok hastalığın da önüne geçtiğini aktardı.
“Yetersiz ve dengesiz beslenmenin etkileri en çok bebek ve çocuklarda görülüyor”
Yayınladığı mesajında yeterli ve dengeli beslenmenin öneminden söz eden Prof. Dr. Bilge, “Toplumun ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında, mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde yeterli ve dengeli beslenme en temel koşullardan biridir. Yetersiz ve dengesiz beslenme; bir yandan bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini, diğer yandan da toplumun ekonomik ve kültürel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler en çok bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. Bebek doğumdan altıncı ayın sonuna kadar tek başına anne sütü ile beslenmelidir. Tamamlayıcı besinler altıncı ayın sonunda anne sütüne ek olarak başlanmalıdır. Tamamlayıcı besin; yaşamın ikinci 6 ayında, anne sütü ile birlikte bebeğe verilen besinlerdir. Anne sütüyle beslenen bebeklerin ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, şişmanlık ve obezite, multipl skleroz, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğünü belirtmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Aktif Covid19’lu anneler bebeklerini emzirebilir”
Koronavirüs ve emzirme ile ilgilide ifadelere yer veren Prof. Dr. Uğur Bilge, mesajının devamında: “Aktif Covid19’lu annelerin anne sütü ve emzirme yoluyla bebekte bulaş oluşturması tespit edilmediğinden aktif hastalık döneminde de emzirme önerilmektedir. Emzirme bebeğinizin gelişmesine yardımcı olur ve bu virüs enfeksiyonu ardından emzirmeye devam etmemek için hiçbir neden yoktur. Dünya Sağlık Örgütü, Covid19 şüphesi olan veya doğrulanmış enfeksiyonu olan annelerin emzirmeye başlamaları veya emzirmeye devam etmeleri için teşvik edilmesini tavsiye etmektedir. Annelere, emzirmenin yararlarının, bulaşma riskinden önemli ölçüde daha fazla olduğu konusunda danışmanlık verilmelidir. Yine Sağlık Bakanlığımızın Covid19 rehberinde; ‘Emzirmek, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için önceliklidir. Bu nedenle annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi önerilir. Ancak anne hasta olduğu dönemde, bebeğinin bakımını yaparken ve emzirirken bütün izolasyon kurallarına uymalıdır. Bebeğini emzirmeden önce ellerini yıkamalı, maskesini takmalı ve meme başı temizliği yapmalıdır. Sonrasında bebeğini güvenle emzirebilir. Eğer Koronavirüs nedeniyle ilaç kullanıyor iseniz bebeğinizi emzirmemeniz önerilmektedir. İlaç kullandığınız süre içinde sütünüzün sağınız ve dökünüz; ilaç tedaviniz bittikten sonra emzirmeye devam edebilirsiniz’ denmektedir. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü kolay sindirilir. Her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır. Temiz ve uygun ısıdadır. Uygun emzirme için anne en rahat pozisyonu seçmelidir. Meme temizliğinde sadece anne sütü kullanılmalıdır. Anne dengeli beslenmeli, fırsat buldukça uyumaya ve dinlenmeye çalışmalıdır. Annenin günlük sıvı dikkat etmelidir” diye belirtti.

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