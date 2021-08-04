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Kolonya ve dezenfektan satışları azaldı Eskişehir’de kolonya işiyle uğraşan Murat Doruk: “İnsanlar rehavete kapıldığı için satışlar ciddi anlamda düşmüş durumda”

İHA

Kolonya ve dezenfektan satışları azaldı Eskişehir’de kolonya işiyle uğraşan Murat Doruk: “İnsanlar rehavete kapıldığı için satışlar ciddi anlamda düşmüş durumda”

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden bu yana yok satan kolonya ve dezenfektan, artık eskisi kadar rağbet görmüyor.
Korona virüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte virüsten korunmak için temizliğe önem katlanarak artmıştı. Pandemi döneminin başlarında satışları tavan yapan kolonya ve dezenfektanlara şimdilerde ise eskisi kadar talep gösterilmiyor. Eskişehir’de kolonya ve dezenfektan satan işletmeciler, halkın yaz aylarının gelmesiyle birlikte rehavete kapıldığını ve aşılama başladığı için virüsü eskisi kadar önemsemediklerinden dolayı satışlarının azaldığını düşünüyor.

“Tedbiri ve hijyeni elden bırakmamak lazım”
Eskişehir’de kolonya işiyle uğraşan Murat Doruk, pandemi döneminin başlarında patlama yaşayan kolonya ve dezenfektan satışlarının şu anda ciddi oranda düştüğünü belirtti. Vatandaşların rehavete kapıldığı için virüsü eskisi kadar dikkate almadıklarını söyleyen Doruk, “Virüs ilk çıktığında bütün insanlar korunmak için özellikli limon kolonyasına yöneldiler. Tabi bu şekilde talep patlamasını hiçbir firma beklemediği için çok zorluk çektik. Çoğu zaman kolonya tedariki yapamadık. Büyük firmalar dahi siparişlere yetişememişti. Şimdi ise her yerde yeterince kolonya ve dezenfektan bulunmakta. Ancak insanlar rehavete kapıldığı için satışlar ciddi anlamda düşmüş durumda. Ben bunda aşının etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kesinlikte bu şekilde düşünülmemesi lazım. Halkımızın tamamı aşılanmış değil. Tedbiri ve hijyeni elden bırakmamak lazım” diye konuştu.

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