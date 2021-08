Kene yapışmasının önüne birkaç önlemle geçilebilir Veteriner hekim Mustafa Sayın: “Kenelerle en iyi mücadele yöntemi tavuklar”

– Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların yaşadığı tehlike olan kene yapışması alınabilecek birkaç önlemle engellenebilirken, yapışan keneleri uzmanların çıkarması sağlık açısından önem arz ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle doğada daha çok görülen keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi nedeniyle insanları tedirgin ediyor. Her kene de görülmeyen virüs, görülenlerden çıplak gözle ayırt etmek oldukça güç olabiliyor. Yapışan kenelerin ise insanlar tarafından koparılması tehlike arz ediyor.

Konuyla alakalı konuşan veteriner hekim Mustafa Sayın, vücuda yapışan kenelere müdahile hakkında bilgi verdi. Özellikle kırsala da yaşayan vatandaşları uyaran veteriner hekim Mustafa Sayın, kenelerin nerelerde daha çok barındığını ve onlardan nasıl korunmak gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu. Kenelerin insan vücudunun en çok hangi bölgesine yapışacağını söylerken, yapışan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında uzmanlarla çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Mustafa Sayın, “Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı olarak çok fazla kene görünmeye başladı. Keneler insanların fark edemeyeceği şekilde vücuda giriyor. Her kene insanları paniğe sevk etmemeli çünkü her kene zararlı değildir. Kırım Kongo denilen virüs dişi kenelerden bulaşıyor. Ama insanların dişi erkek ayırt etmesi güç. Bundan dolayı kene yapışmalarında kesinlikle, sağlık kuruluşlarına gitmeliyiz ve uzman kişilerin müdahale etmeli. Kişi kendisi çıkarmaya çalışırsa, vücudundan keneden parça kalmasına neden olur. Bu kalan parça ise en basitinden alerjiye neden olur. Kenelerle en iyi mücadele yöntemi ise en iyi yöntemi tavuklardır çünkü tavuklar keneleri yer. Küçük çocuklar kenelerle mücadele edemez onun için onları korumamız gerekiyor. Pantolon paçasını çorapların içine sokarak içe girmesini engelleyebiliriz. Özelikle kırsaldan evlerine gelen vatandaşlar mutlaka eve girmeden kasık bölgesi, diz kapağının arkası ve parmak aralarını kontrol etmeleri faydalı. Bazı önleyici ürünler var ama başarı şansı düşük oluyor” diyerek keneler hakkında bilgi aktardı.

