Orman yangınları için kiralanan helikopter Eskişehir´de konuşlandırıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopterleri, Eskişehir´de konuşlandırıldı. Helikopter ilk gününde Isparta´nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında kullanıldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kiralanan helikopterlerden biri, bölgedeki olası yangınlara karşı anında müdahale için Eskişehir´e konuşlandırıldı. Sabah saatlerinde, Eskişehir fidanlığında oluşturulan iniş noktasına gelen helikopterde Rus ve Türk olmak üzere 2 pilot ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü´nde görevli bir orman mühendisi bulunuyor.
Helikopterin ilk gününde, Isparta´nın Sütçüler ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-04 16:31:41
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