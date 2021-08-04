Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanarak Eskişehir’de konuşlandırılan helikopter, göreve başladığı ilk gün Isparta’nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen yangına müdahale etmek üzere havalandı.

Edinilen bilgiye göre ülke çapında birçok ormanda meydana gelen yangınlara müdahale etmek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan helikopterlerden biri de Eskişehir’de konuşlandırıldı. Fidanlıkta oluşturulan heliport alanında bulunan helikopter, eksiklerini tamamlayarak sivil havaalanından yakıt ikmali yaptı ve ilk görev yeri olan Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için havalandı. Öğleden sonra havalanan helikopterde bir Rus ve bir Türk pilotun yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nden bir mühendis bulunuyor.

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