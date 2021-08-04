Seyitgazi'de muhtarlarla tarım konulu toplantı yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş Seyitgazi’de muhtar ve çiftçilerle bir araya gelerek tarımla ilgili sorunlarını dinledi.

Seyitgazi'da Vali Yardımcısı Kubilay Ant başkanlığında düzenlenen İlçe Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’na katılan Gümüş’e, İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat ve Seyitgazi İlçe Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

Toplantıda kurumla ilgili soru ve taleplere cevap vererek bilgilendirme yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, toplantı sonrasında birebir görüşmek isteyen muhtar ve çiftçilerle ilçe meydanında bulunan kahvehanede buluşarak sorunlarını dinledi. Buradan İlçe Kaymakamlık binasına geçerek Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak’ı makamında ziyaret eden Gümüş, ilçede gerçekleştirilen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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