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Eskişehir’de bir mahalle artan korona virüs vakalarından dolayı karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Düzköy Mahallesi karantinaya alındı. Pozitif vakaların ve temaslı kişilerin sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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