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Yılanları ev çevresinden uzaklaştırmak bunlarla mümkün Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: "Doğal dengeyi sağlayan bu hayvanları öldürmeyin"

İHA

Yılanları ev çevresinden uzaklaştırmak bunlarla mümkün Eskişehir- Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: "Doğal dengeyi sağlayan bu hayvanları öldürmeyin"

EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, yaz aylarının gelmesiyle sayılarında artış gözüken yılanların şehir merkezlerinde bulunan evlerin çevresinden uzaklaştırılmasının sarımsak ve katran kokusunun asılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.
Son günlerde ülke genelinde artan hava sıcaklıklarıyla beraber piknik alanlarında rastlanılan yılanların sayısında artış olduğu gözlemleniyor. Yılanların sıklıkla görülmesi üzerine uzmanlar, dikkatli olunması konusunda uyardı. İnsanların, hayvanın doğal yaşam alanına girmediği takdirde sıkıntı oluşabilecek bir durum olmayacağının altını çizen Veteriner Hekim Kızılinler, “Hayvanın doğal yaşam alanına girmediği takdirde insanlar için sıkıntı oluşabilecek bir durum olmayacaktır” dedi.

"Yılanın kendisine zarar verirseniz size saldırır"
Doğada, ekosistem dahilinde yılanların insanlar ile beraber yaşayacağına ve ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çeken Kızılinler, “Yılanlar, doğada insanların ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar, herhangi bir hayvanın yaşam alanına girdiği zaman kendini koruyorlar. Doğal dengeyi sağlayan bu hayvanları öldürmeyin. Yılanlar, fare ve bazı böcekleri ortadan kaldırdığı için ekosistemde önemli bir yer sağlıyor. Onu evde gördüğünüz zaman zarar vermeden doğaya bırakmak gerekiyor. Yılanlar aslında zararsız hayvandır, yılanın kendisine zarar verirseniz size saldırır” şeklinde konuştu.

"Yılanlar olmasa fareler ile mücadele etmemiz gerekecek"
Havalardaki sıcaklığın artmasıyla yılanların günlük hayatta daha çok görülmeye başladığını belirten Kızılinler, "Yılanlar, görülmeye başlandığı zaman bizler için korkuya sebep oluyor. Özellikle yılanların dolaşım sisteminde pis ve temiz kan birlikte dolaştığı için yılanlar bu yaz döneminde daha aktif gezmeye başlıyor. İnsanların kendi korkularından ve yayılmacı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. İnsanlar, yılanların çoğalmasını istemiyorsa kirpileri öldürmemeli veya farelerin artmasını istemiyorsa yılanları öldürmemelidir. Yılanlardan korunmanın yollarından biri de evin etrafına nohut ekmek veya sarımsak, katran kokusu asmaktır. Bunlar yılanları uzaklaştırır. Çünkü yıllan bu tür kokuya dayanamaz. Yılanın da ekosistemde yeri var. Yılanlar olmazsa bu sefer fare ile mücadele edeceksiniz. Bundan dolayı canlıların yaşam alanına müdahaleden uzak durmalıyız” dedi.

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